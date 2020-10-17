Черевченко: Мирзов показал хороший уровень. Должен играть так же, как раньше в «Арсенале»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал игру Резиуана Мирзова в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:3).

«Не было предчувствия, что Мирзов может наиграть на красную карточку. Разные таймы в нашем исполнении? Не сказал бы, что что-то поменялось, но был этот пенальти, плюс стандарт: подача — и гол. К сожалению, не в первой игре у нас такие голы. Есть над чем работать, будем улучшать игру.



Судейскую тему я не затрагиваю, у них есть свои начальники. Моё дело — тренировать команду. Мирзов показал хороший уровень, должен играть так же, как раньше в «Арсенале», — передаёт слова Черевченко корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.



«Спартак» в 11 турах чемпионата России набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» (6) — на 14-м месте.