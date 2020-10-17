Черевченко: «Химки» не заслуживали поражения в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал результат матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (2:3).

«Химки» не заслуживали поражения в матче со «Спартаком». У нас были хорошие моменты в первом тайме, стопроцентных не бывает, но на 95-й – были. Это футбол, что есть то есть. Дебютанты вышли хорошо, приехали вчера поздно, надо было понять, кто как готов. Тихий матч пропускал, поэтому Логашова выпустили с корабля на бал. Надеюсь, Корян скоро вернётся, но я не доктор», — передаёт слова Черевченко корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

«Спартак» набрал 24 очка в 11 турах чемпионата России и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» (6) — на 14-м месте.