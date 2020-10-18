Крал и Ларссон выразили восторг игрой Максименко

Московский «Спартак» опубликовал в «Твиттере» видео, на которое попал разговор между вратарём Александром Максименко, полузащитником Алексом Кралом и форвардом Джорданом Ларссоном после матча 11-го тура чемпионата России с «Химками» (3:2).

Максименко давал интервью, а проходивший мимо Крал сказал: «Лучший в „Спартаке“. Ларссон добавил: „Что за вратарь!“

В 11-м туре Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» одержал победу в матче с подмосковными «Химками». Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась победой гостей со счётом 3:2. «Спартак» набрал в 11 турах в чемпионата России 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» (6 очков) — на 14-м месте.