Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Тоттенхэм Хотспур» — «Вест Хэм Юнайтед». Платная трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Крал и Ларссон выразили восторг игрой Максименко

Крал и Ларссон выразили восторг игрой Максименко
Футбол / РПЛ 0

Московский «Спартак» опубликовал в «Твиттере» видео, на которое попал разговор между вратарём Александром Максименко, полузащитником Алексом Кралом и форвардом Джорданом Ларссоном после матча 11-го тура чемпионата России с «Химками» (3:2).

Максименко давал интервью, а проходивший мимо Крал сказал: «Лучший в „Спартаке“. Ларссон добавил: „Что за вратарь!“

В 11-м туре Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» одержал победу в матче с подмосковными «Химками». Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась победой гостей со счётом 3:2. «Спартак» набрал в 11 турах в чемпионата России 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» (6 очков) — на 14-м месте.

Фанаты «Спартака» вывесили на матче с «Химками» баннеры в поддержку болельщиков «Ростова»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020