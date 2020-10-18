Кучаев: исторически ЦСКА и «Динамо» — друзья, но в футболе на 90 минут об этом забываешь

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился эмоциями в преддверии московского дерби с «Динамо» в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Динамо» всегда было непростым соперником. Знаю, исторически мы и они — дружественные команды, но в футболе на 90 минут об этом забываешь. В этом чемпионате динамовцы уже обыграли «Зенит», «Ростов» и «Краснодар». Мне нравится эта команда. Тем более команду усилили новые футболисты", — цитирует Кучаева пресс-служба клуба.

Московское дерби ЦСКА — «Динамо» состоится сегодня, 18 октября. Матч пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 16:30 мск.



По итогам 10 туров чемпионата «армейцы» (19 очков) занимают четвёртое место в турнирной таблице. «Динамо» (17) — на 7-м месте.