Бруну Фернандеш: теперь люди будут говорить, что я не могу реализовать пенальти
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о нереализованном пенальти в матче английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (4:1).
«Уже кое-что изменил в своей технике. В матче с „Ньюкаслом“ это не сработало. Хотел отправить мяч в угол ворот, но этого было недостаточно. Поздравляю голкипера „Ньюкасла“ — он стал первым в чемпионате Англии, кто отбил мой пенальти. Теперь будут говорить, что я не могу реализовать пенальти. Да, допустил ошибку, мне необходимо совершенствоваться в следующих матчах», — приводит слова Фернандеша BBC.
В январе 2020 года Фернандеш перешёл из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» за € 55 млн. Действующий контракт игрока с «красными дьяволами» рассчитан до 2025 года.
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