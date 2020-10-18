«Рома» недовольна поведением Паулу Фонсеки, раскритиковавшего руководство клуба в интервью

«Рома» недовольна поведением главного тренера клуба Паулу Фонсеки, сообщает La Gazzetta dello Sport.



По информации источника, недовольство было вызвано недавним интервью специалиста, которое он дал без согласования с «Ромой». В интервью Фонсека раскритиковал некоторые действия римского клуба во время трансферного окна.



«Всегда настроен оптимистично, но осознаю и реальность. В Серии А есть более стабильные клубы, которые инвестировали гораздо больше, чем „Рома“. Не стоит забывать, что у нас несколько месяцев не было спортивного директора, так что это повлияло на способность клуба вести переговоры», — приводит слова Фонсеки Record.

Отмечается, если «Рома» на обыграет «Беневенто» в матче Серии А, который состоится сегодня, 18 октября, работа Фонсеки в клубе может быть под угрозой.