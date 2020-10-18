Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Лестер Сити» — «Астон Вилла». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Кутепов: дать Кокорину пробить пенальти — правильное решение. Саша не подвёл «Спартак»

Кутепов: дать Кокорину пробить пенальти — правильное решение. Саша не подвёл «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов прокомментировал выступление нападающего красно-белых Александра Кокорина в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (3:2). Напомним, Кокорин забил дебютный гол за московский клуб в этой встрече.

«Кокорин — молодец, все ребята поздравили его с первым голом за «Спартак». Надеюсь, этот момент придаст ему ещё больше уверенности и Саша начнёт забивать на регулярной основе. Считаю, дать ему пробить пенальти — правильное решение. Саша команду не подвёл, в нужный момент сделал то, что должен. Ждём от него ещё больше голов!» — сказал Кутепов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Московский «Спартак» в 11 турах чемпионата России набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» (6) — на 14-м месте.

Кутепов: после пропущенного гола «Спартак» очнулся и взялся за дело
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020