ЦСКА — «Динамо»: Моро забил дебютный гол за бело-голубых

Полузащитник «Динамо» Никола Моро забил гол в матче с ЦСКА. Счёт — 2:1 в пользу «армейцев», идёт второй тайм.

На 57-й минуте Моро получил передачу в центральной зоне у чужой штрафной и исполнил прицельный удар в самый угол ворот Игоря Акинфеева.

Матч ЦСКА — «Динамо» проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи ЦСКА — «Динамо».



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. В бригаду вошли ассистенты Александр Богданов (Верея) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервный рефери — Антон Анопа (Благовещенск).



ЦСКА набрал 19 очков в 10 турах чемпионата России и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Динамо» (17) — на седьмом месте.