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«Ливерпуль»: ван Дейк перенесёт операцию на колене. Точный срок восстановления неизвестен

«Ливерпуль»: ван Дейк перенесёт операцию на колене. Точный срок восстановления неизвестен
Футбол / Англия 0

Пресс-служба «Ливерпуля» сообщила, что защитнику Вирджилу ван Дейку предстоит операция на колене.

«Ливерпуль» подтверждает, что Вирджил ван Дейк перенесёт операцию после травмы колена, которую он получил во время матча с «Эвертоном». Центральный защитник повредил связки колена после столкновения с вратарём синих Джорданом Пикфордом.

На данном этапе клуб не может назвать конкретные сроки восстановления футболиста после травмы. После операции ван Дейк начнёт программу реабилитации с клубными врачами, чтобы как можно скорее вернуть форму", — информируют на сайте «Ливерпуля».

Сообщалось, что ван Дейк может пропустить остаток сезона из-за разрыва передней крестообразной связки во время матча с «Эвертоном» (2:2). На 6-й минуте матча вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд сбил Вирджила ван Дейка в штрафной, после чего защитник оказался на газоне. Судья Майкл Оливер решил, что игрок «Ливерпуля» находился в офсайде, и назначил свободный удар.

Ван Дейк из-за разрыва «крестов» может пропустить остаток сезона
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