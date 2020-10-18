«Ливерпуль»: ван Дейк перенесёт операцию на колене. Точный срок восстановления неизвестен

Пресс-служба «Ливерпуля» сообщила, что защитнику Вирджилу ван Дейку предстоит операция на колене.
«Ливерпуль» подтверждает, что Вирджил ван Дейк перенесёт операцию после травмы колена, которую он получил во время матча с «Эвертоном». Центральный защитник повредил связки колена после столкновения с вратарём синих Джорданом Пикфордом.
На данном этапе клуб не может назвать конкретные сроки восстановления футболиста после травмы. После операции ван Дейк начнёт программу реабилитации с клубными врачами, чтобы как можно скорее вернуть форму", — информируют на сайте «Ливерпуля».
Сообщалось, что ван Дейк может пропустить остаток сезона из-за разрыва передней крестообразной связки во время матча с «Эвертоном» (2:2). На 6-й минуте матча вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд сбил Вирджила ван Дейка в штрафной, после чего защитник оказался на газоне. Судья Майкл Оливер решил, что игрок «Ливерпуля» находился в офсайде, и назначил свободный удар.
- 18 октября 2020
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