«Рома» разгромила «Беневенто». Джеко сделал дубль, Мхитарян отдал два голевых паса

В матче 4-го тура чемпионата Италии «Рома» разгромила «Беневенто» со счётом 5:2. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Джованни Айрольди, ассистировали судьи на линиях Стефано Дель Джоване и Мауро Галетто.
Счёт был открыт в начале встречи — на 5-й минуте автором забитого мяча стал Джанлука Капрари с передачи Дама Фулона. На 31-й минуте равновесие восстановил Педро Родригес, которому ассистировал Лоренцо Пеллегрини. Через несколько минут римлян вывел вперёд Эдин Джеко с передачи Генриха Мхитаряна. На 55-й минуте счёт сравнял Джанлука Лападула. На 69-й минуте «Рома» вновь вышла вперёд, гол с пенальти забил Жордан Верету. На 77-й минуте Джеко оформил дубль с передачи Мхитаряна. В концовке счёт до крупного довёл Карлес Сайоль с паса Бриана Кристанте.
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