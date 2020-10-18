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«Рома» разгромила «Беневенто». Джеко сделал дубль, Мхитарян отдал два голевых паса

«Рома» разгромила «Беневенто». Джеко сделал дубль, Мхитарян отдал два голевых паса
Футбол / Италия 0

В матче 4-го тура чемпионата Италии «Рома» разгромила «Беневенто» со счётом 5:2. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Джованни Айрольди, ассистировали судьи на линиях Стефано Дель Джоване и Мауро Галетто.

Счёт был открыт в начале встречи — на 5-й минуте автором забитого мяча стал Джанлука Капрари с передачи Дама Фулона. На 31-й минуте равновесие восстановил Педро Родригес, которому ассистировал Лоренцо Пеллегрини. Через несколько минут римлян вывел вперёд Эдин Джеко с передачи Генриха Мхитаряна. На 55-й минуте счёт сравнял Джанлука Лападула. На 69-й минуте «Рома» вновь вышла вперёд, гол с пенальти забил Жордан Верету. На 77-й минуте Джеко оформил дубль с передачи Мхитаряна. В концовке счёт до крупного довёл Карлес Сайоль с паса Бриана Кристанте.

Италия - Серия А. 4-й тур
18 октября 2020, воскресенье. 21:45 МСК
Рома
Рим
Окончен
5 : 2
Беневенто
Беневенто
0:1 Капрари – 5'   1:1 Родригес – 31'   2:1 Джеко – 35'   2:2 Лападула – 55'   3:2 Верету – 69' (пен)   4:2 Джеко – 77'   5:2 Сайоль – 89'
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