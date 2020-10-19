Каррегер встал на защиту Пикфорда, который нанёс травму ван Дейку

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер встал на защиту голкипера «Эвертона» Джордана Пикфорда, который нанес травму защитнику мерсисайдцев Вирджилу ван Дейку.

«Конечно, это должна была быть красная карточка для Джордана Пикфорда, это был ужасный подкат. Нам лучше быть осторожными, я буду защищать Джордана. Да, это был ужасный отбор. У меня была сломана нога, я чуть не сломал ногу Нани. Такое случается в футболе. Я не думаю, что кто-то пытается умышленно причинить вред кому-то. Джордан Пикфорд сейчас повсюду со своей игрой. Выходит, принимает безумное решение, как он делал последние 12 месяцев, и, к сожалению, один из лучших игроков АПЛ находится в плохом положении», — приводит слова Каррегера Daily Express.

На 6-й минуте матча вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд сбил Вирджила ван Дейка в штрафной, после чего защитник оказался на газоне. Судья Майкл Оливер решил, что игрок «Ливерпуля» находился в офсайде, и назначил свободный удар. Ван Дейк пытался вернуться на поле, но на 11-й минуте был заменён, вместо него вышел Джо Гомес. Сообщалось, что ван Дейк может пропустить остаток сезона. Футболист мерсисайдцев получил разрыв передней крестообразной связки.