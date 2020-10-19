«Спартак» хотел приобрести защитника «Ромы» Бруно Переса

«Спартак» делал предложение «Роме» о покупке 30-летнего правого защитника Бруно Переса, однако римляне решили оставить бразильского футболиста минимум до зимнего трансферного окна, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, итальянский клуб хотел за бразильца около € 2 млн, однако генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов предложил € 500 тыс. плюс бонусы. Контракт Переса с «Ромой» истекает в июне 2021 года.

Бруно — воспитанник бразильского клуба «Аудакс Сан-Паулу». В 2013 году футболист перешёл в «Сантос». Спустя год он переехал в Италию и присоединился к «Торино». В 2016 году Бруно отправился в «Рому» на правах аренды, а спустя год подписал полноценный контракт с римским клубом.

В минувшем сезоне бразилец провёл в Серии А 16 матчей, забил два гола и отдал три голевые передачи. Transfermarkt оценивает футболиста в € 3 млн.