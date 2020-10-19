«Главное, чтобы не получилось как с Тилем и Шюррле». Юран — о переходе Мозеса

Бывший главный тренер «Химок» и экс-игрок «Спартака» Сергей Юран поделился мнением о переходе полузащитника Виктора Мозеса из «Челси» в стан красно-белых, а также подвёл итоги матча 11-го тура РПЛ «Химки» — «Спартак» (2:3).
«Сразу было понятно, что «Спартаку» будет непросто. Наиграть эту тройку защитников без Джикии и Жиго было сложно за такое время. В первом тайме у «Спартака» почти ничего не получалось, потом «Химки» повели. Игроки подмосковной команды вышли заряженными, настраивать на «Спартак» или «Зенит» их не надо. Но класс сказался. «Спартак» набрал 3 очка, чемпионская гонка продолжается.
Мозес — правильное приобретение для «Спартака». Он поиграл в хороших клубах Европы. Проблем с адаптацией, я думаю, не будет. Насколько у него будет желание играть за «Спартак», нужно посмотреть. Главное, чтобы не получилось как с Тилем и Шюррле. Будем надеяться, что это усиление", — цитирует Юрана сайт «Матч ТВ».
- 19 октября 2020
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