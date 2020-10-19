Чорлука вместе с «Локомотивом» отправился в Австрию на матч Лиги чемпионов с «Зальцбургом»

«Локомотив» отправился в Австрию на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург». Вместе с командой в Зальцбург отправился капитан красно-зелёных Ведран Чорлука, который получил повреждение 4 октября в матче с «Химками» (2:1).
«Готовимся к полёту в Зальцбург. Кэп с нами! Чарли восстановился от повреждения и летит вместе с командой», — сообщает пресс-служба клуба.
Видео можно посмотреть в "твиттере" красно-зелёных.
Встреча состоится 21 октября. Начало — в 19:55 мск. Главный арбитр встречи — Сердар Гэзюбююк. Его ассистенты — Йоост ван Зуйлен и Йохан Балдер. Резервный рефери — Бас Нейхейс. Видеопомощники арбитра — Пол ван Букел и Деннис Хиглер.
На групповом этапе «железнодорожники» также сыграют с мадридским «Атлетико» и мюнхенской «Баварией». Первый домашний матч в главном еврокубковом турнире Европы «Локомотива» проведёт с «Баварией» 27 октября. Начало — в 20:55 мск.
- 19 октября 2020
-
17:27
-
17:20
-
17:08
-
16:59
-
16:58
-
16:46
-
16:38
-
16:30
-
16:26
-
16:25
-
16:06
-
15:42
-
15:31
-
15:18
-
15:12
-
15:07
-
14:49
-
14:27
-
14:18
-
14:07
-
14:04
-
13:47
-
13:45
-
13:03
-
13:02
-
12:57
-
12:45
-
12:39
-
12:29
-
12:14
-
12:12
-
12:08
-
11:58
-
11:47
-
11:37