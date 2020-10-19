Чорлука вместе с «Локомотивом» отправился в Австрию на матч Лиги чемпионов с «Зальцбургом»

«Локомотив» отправился в Австрию на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург». Вместе с командой в Зальцбург отправился капитан красно-зелёных Ведран Чорлука, который получил повреждение 4 октября в матче с «Химками» (2:1).



«Готовимся к полёту в Зальцбург. Кэп с нами! Чарли восстановился от повреждения и летит вместе с командой», — сообщает пресс-служба клуба.

Видео можно посмотреть в "твиттере" красно-зелёных.

Встреча состоится 21 октября. Начало — в 19:55 мск. Главный арбитр встречи — Сердар Гэзюбююк. Его ассистенты — Йоост ван Зуйлен и Йохан Балдер. Резервный рефери — Бас Нейхейс. Видеопомощники арбитра — Пол ван Букел и Деннис Хиглер.



На групповом этапе «железнодорожники» также сыграют с мадридским «Атлетико» и мюнхенской «Баварией». Первый домашний матч в главном еврокубковом турнире Европы «Локомотива» проведёт с «Баварией» 27 октября. Начало — в 20:55 мск.