Клопп: будем ждать ван Дейка, как хорошая жена ждёт мужа из тюрьмы

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о предстоящем восстановлении защитника Вирджила ван Дейка после травмы, полученной в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном». 29-летнему голландцу диагностировали повреждение крестообразных связок колена.
«Игроки любят быть наедине, чтобы справиться с такими моментами. Я достаточно давно в футболе и знаю об этом. Я тоже получал травмы, в том числе, если не ошибаюсь, точно такую же, как у Вирджила, и после подобного ты не самый разговорчивый человек на свете.
Тем не менее мы на связи, сопереживаем ему и полностью поддерживаем. Вирджил знает это. Будем ждать его, как хорошая жена ждёт мужа из тюрьмы, и будем делать всё, чтобы это время прошло для него как можно легче», — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».
Ранее стало известно, что вратаря «Эвертона» Джордана Пикфорда не накажут за нанесение травмы ван Дейку.
- 19 октября 2020
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