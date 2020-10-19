И. Федотов: кровь Карпова не имеет значения – Грулёв был без скорости, нормально прыгал

Арбитр Игорь Федотов поделился мнением о не удалении нападающего «Динамо» Вячеслава Грулёва за удар локтем в лицо защитника ЦСКА Вадима Карпова.

«На 3-й минуте нарушение правил со стороны игрока ЦСКА было, но Безбородов дал играть, после чего Влашич забил в ворота «Динамо». Отменить гол после просмотра VAR – правильное решение. Два судьи на VAR в двух матчах трактовали похожие эпизоды одинаково, что в Краснодаре, что в Москве. Но Безбородов взятие ворот отменил – и правильно сделал, а Вилков – нет. Игрок ЦСКА задерживал динамовца в этом эпизоде.

Что касается 15-й минуте и борьбы Карпова и Грулёва, то я не вижу там ничего на красную. Два игрока боролись за мяч, у Грулёва не было агрессии, амплитуды. Кровь у Карпова? Все говорят про эту кровь, но пошла эта тема из-за слов Кашшаи после кубкового матча «Зенита» и «Спартака». Тогда он оправдывал решения Иванова и VAR тем, что у Соболева после столкновения с Барриосом не было крови. Нужно думать, когда такое говоришь! Кровь не имеет значения – Грулёв был без скорости, нормально выпрыгивал, так что всё тут было по делу. Критерий для красной карточки тут нет.

Оценка у Безбородова 8,3 – снизил я её за пропущенный фол при забитом голе и ещё за несколько небольших эпизодов", — сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.