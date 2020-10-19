Липецкий «Металлург» подписал хавбека шведского «Линчёпинга»

Российский полузащитник шведского «Линчёпинга» Никита Кашаев перешёл в липецкий «Металлург».
«Сегодня официально заявлен за „Металлург“. Закончилась двухнедельная эпопея по международному трансферу», — написал Кашаев в своём «инстаграме».
«Металлург» объявил о переходе Кашаева 6 октября, но оформление перехода затянулось, так как последние месяцы Никита провёл в Швеции. Для перехода игрока потребовался международный трансфер.
27-летний Кашаев перешёл в «Металлург» на правах свободного агента. Контракт с Кашаевым подписан до конца сезона с перспективой дальнейшего продления, если цель по выходу в ФНЛ будет достигнута.
Кашаев — воспитанник московского «Динамо». Выступал за подмосковные «Титан» (Клин), «Витязь», «Подолье» (оба — Подольск), «Зоркий» (Красногорск), «Торпедо» (Москва), «Север» (Мурманск) и «Брейдж».
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