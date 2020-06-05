Нигматуллин — о назначении в «Металлург»: пилить там нечего, интересен сам проект

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин на своей странице в «Инстаграме» ответил на обращение подписчика. Вчера, 4 июня, Нигматуллин сообщил, что главный претендент на должность генерального директора в липецком «Металлурге» Сергей Пономарёв предложил ему должность спортивного директора.
Болельщик обратился к Нигматуллину: «Руслан, сегодня увидел эту новость, будем рады видеть вас в команде. Главное чтобы вы хотели помочь команде со своим коллегой, а это не просто слова или распил. А так, конечно, бесконечной удачи».
Специалист ответил: «Пилить там нечего. Интересен сам проект».
Из-за пандемии коронавируса сезон Профессиональной футбольной лиги был завершён досрочно. Липецкий «Металлург» финишировал на втором месте турнирной таблицы ПФЛ зоны «Центр», набрав 37 очков в 17 матчах.
- 5 июня 2020
-
09:34
-
09:33
-
09:14
-
08:30
-
07:59
-
06:21
-
05:36
-
04:52
-
04:41
-
04:23
-
04:00
-
03:37
-
01:41
-
01:23
-
00:53
-
00:27
-
00:24
-
00:03
- 4 июня 2020
-
23:57
-
23:50
-
23:43
-
23:38
-
23:25
-
23:13
-
23:02
-
22:46
-
22:42
-
22:06
-
21:58
-
21:43
-
21:41
-
21:28
-
21:21
-
21:09
-
21:07