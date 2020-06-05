Нигматуллин — о назначении в «Металлург»: пилить там нечего, интересен сам проект

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин на своей странице в «Инстаграме» ответил на обращение подписчика. Вчера, 4 июня, Нигматуллин сообщил, что главный претендент на должность генерального директора в липецком «Металлурге» Сергей Пономарёв предложил ему должность спортивного директора.

Болельщик обратился к Нигматуллину: «Руслан, сегодня увидел эту новость, будем рады видеть вас в команде. Главное чтобы вы хотели помочь команде со своим коллегой, а это не просто слова или распил. А так, конечно, бесконечной удачи».

Специалист ответил: «Пилить там нечего. Интересен сам проект».

Из-за пандемии коронавируса сезон Профессиональной футбольной лиги был завершён досрочно. Липецкий «Металлург» финишировал на втором месте турнирной таблицы ПФЛ зоны «Центр», набрав 37 очков в 17 матчах.