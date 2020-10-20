Гендиректор «Сочи»: у нас есть информация, что кто-то в «Оренбурге» болеет

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал информацию о возможном срыве матча группового этапа Кубка России с «Оренбургом». Сообщалось, что в стане соперника сочинцев была выявлена вспышка коронавируса.



«У нас есть информация, что кто-то в «Оренбурге» болеет, но, возможно, они изолированы. Об отмене матча нас никто не уведомлял, всё нормально. Может быть, дополнят кем-то состав.



В нашей команде всё в полном порядке. Если в «Оренбурге» сказали, что и у них всё нормально, то матч должен состояться», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Матч «Оренбург» — «Сочи» намечен на завтра, 21 октября. Начало — в 19:00 мск. На данный момент у обеих команд по три очка. «Оренбург» располагается на первом месте в группе, «Сочи» — на втором. У пермской «Звезды» нет набранных очков.

В «Оренбурге» прокомментировали информацию о возможном срыве кубкового матча с «Сочи»