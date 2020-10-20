В «Оренбурге» прокомментировали информацию о возможном срыве кубкового матча с «Сочи»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал информацию о возможном срыве кубкового матча с «Сочи».



«Информация не является действительностью. Наша команда проходит тесты, они подаются в Роспотребнадзор и лигу. Если бы что-то произошло, все бы всё знали. Какая-то катавасия вокруг матча происходит», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Ранее в СМИ появилась информация, что в «Оренбурге» выявлена вспышка коронавируса. Сообщалось о более 10 случаев.

Матч «Оренбург» — «Сочи» намечен на завтра, 21 октября. Начало — в 19:00 мск. На данный момент у обеих команд по три очка. «Оренбург» располагается на первом месте в группе, «Сочи» — на втором. У пермской «Звезды» нет набранных очков.