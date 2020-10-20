Кто заменит ван Дейка? Бэйл всё испортил? Отвечаем в новом выпуске «Чемпионат. Подкаст»

«Чемпионат» публикует новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем 5-й тур АПЛ сезона-2020/2021. Как «Тоттенхэм» упустил победу 3:0? Что происходит с «Челси»? Насколько несправедлива ничья «Эвертона» с «Ливерпулем»? Обсуждаем главные события тура.
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В этом выпуске:
0.55 – Пикфорд, ну какого чёрта!
6.37 – кто заменит ван Дейка?
18.17 – так вот зачем переманивали Вернера.
22.19 – тот случай, когда накосячил не Кепа (хотя...)
28.22 – Кирилл объясняет нестандартную схему «Сити».
33.44 – Гриша продолжает восхищаться Сака.
38.38 – Бруну не реализовал пенальти, но сделал красоту.
44.22 – что изменил Сульшер после 1:6.
47.37 – там же Лига чемпионов начинается!
52.24 – Кейн «в огне».
1:01.53 – Бэйл всё испортил. Или нет?
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