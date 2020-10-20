Хавбек «Спартака» Оганесян: хочется как можно чаще появляться на поле

Полузащитник «Спартака» Степан Оганесян прокомментировал дебют за основную команду в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (3:2).

«Спокойно отнёсся к дебюту. Был небольшой мандраж на бровке, главное выиграли. Когда узнал, что дебютирую? Во время матча позвал главный тренер, подсказал всё, сказал готовься. Как оценю дебют? Надо у тренера и у партнёров спросить. Главное — помог команде и мы выиграли.

Теперь хочется как можно чаще появляться на поле, пробиться в стартовый состав, забивать голы, приносить пользу команде, радовать болельщиков", — сказал Оганесян в интервью пресс-службе клуба.

Хавбек является лучшим бомбардиром «Спартака-2» в Футбольной национальной лиге нынешнего сезона. В 14 матчах Оганесян забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу.