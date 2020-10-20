«Подобное не должно повториться». Гендиректор «Спартака» Газизов — о трагедии в «Лужниках»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о трагедии на стадионе «Лужники» в Москве 20 октября 1982 года.



Ровно 38 лет назад красно-белые принимали голландский клуб «Харлем» в первом матче 1/16 финала Кубка УЕФА. В концовке встречи в подтрибунном помещении, куда направились болельщики, произошла давка, в ходе которой погибли болельщики. По официальным данным, трагедия унесла жизни 66 человек.



«Трагедия в «Лужниках» занимает в истории «Спартака» такое же важное место, как и дни больших побед. Страшную давку, в которой только по официальным данным погибло 66 человек, нельзя забывать.



Мы должны помнить о событиях того холодного вечера, о людях, всей душой болевших за «Спартак» и не вернувшихся с футбола домой. Подобное никогда не должно повториться ни на одном стадионе. Вечная память!» — цитирует Газизова пресс-служба клуба.

«Спартак» почтил память погибших в давке в «Лужниках»