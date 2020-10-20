Одемвингие: Эджуке прибавит в уверенности. У Роналду в «МЮ» тоже не сразу всё получалось

Бывший нападающий «Локомотива» Питер Одемвингие поделился мнением об игре форварда ЦСКА Чидеры Эджуке.



«Я уже год немного общаюсь с ним в „Инстаграме“. Следил за его карьерой. Он в первом же матче забил гол „Спартаку“. Молодец! У него был взлёт в карьере. Играл в Скандинавии, потом в Нидерландах, теперь ЦСКА. Это топ-клуб. Они не подписывают никого просто так. Чидера — взрывной игрок, с хорошей обводкой, может пробить и забить. Молодой, перспективный.

Сложилось впечатление, что он серьёзный парень. Всегда мечтал играть за сборную Нигерии. У него это получилось. Он должен прибавлять в уверенности. Даже у Криштиану Роналду не сразу всё получалось. Все говорят: да, был в «Манчестере», была техника, обводил трёх человек, но часто не мог забить", — цитирует Одемвингие сайт «Матч ТВ».