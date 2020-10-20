Гвардиола: Зинченко и другие футболисты вернулись в строй «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту» рассказал о состоянии игроков «горожан».



«Реальность такова, что победы в домашних матчах очень важны для выхода в плей-офф Лиги чемпионов. Мы по-прежнему немного не там, где хотели бы быть. Зинченко и другие футболисты вернулись в строй. Илкай Гюндоган, Бернарду Силва и Жоау Канселу в хорошей форме. Мы ожидаем возвращения Менди. Тогда команда начнёт расти», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити».



Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Манчестер Сити» — «Порту» состоится завтра, 21 октября, в Манчестере (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск.