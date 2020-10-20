Андрей Пирло – 3-й тренер в истории «Юве», выигравший дебютный выездной матч в ЛЧ

Наставник «Ювентуса» Андреа Пирло стал третьим тренером в истории туринского клуба, выигравшим дебютный выездной матч в Лиге чемпионов УЕФА. В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Ювентус» в гостях обыграл киевское «Динамо» со счётом 2:0.

Одержать победу в дебютном выездном матче Лиги чемпионов удавалось Марчелло Липпи (1995) и Фабио Капелло (2004).

Матч «Динамо» — «Ювентус» состоялся в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский». Обслуживала матч румынская бригада арбитров под руководством Овидиу Хацегана, ассистировали судьи на линиях Октавьян Шовре и Себастьян Георге.



Счёт был открыт в начале второго тайма — на 46-й минуте автором забитого мяча стал Альваро Мората. В конце встречи преимущество итальянского клуба упрочил Мората, ему ассистировал Хуан Куадрадо.