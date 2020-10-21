«Представьте, как счастлив Галицкий! Мечта сбывается». Созин – о дебюте «Краснодара» в ЛЧ

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ренн» — «Краснодар» — 1:1.
«Я искренне рад за Галицкого. Представьте, человек жил активной жизнью, любил футбол, и просто вложился в клуб – заявился сначала в ПФЛ и проделал путь до Лиги чемпионов. Представьте, как счастлив Галицкий! Его мечта сбывается, скоро он увидит „Челси“ на собственном стадионе. Это дорогого стоит, это ведь не государственная корпорация содержит клуб, а простой человек, который этого очень хотел. По игре «Краснодар» был точно не хуже, но это и не так важно. Это их первый турнир, но посмотрите на великолепную игру Сафонова! А Галицкий сделал то, что хотел – клуб, стадион, Лига чемпионов», — сказал Созин в беседе с корреспондентом „Чемпионата“ Максимом Пахомовым.
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