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Мостовой: Сафонов — один из главных кандидатов на роль основного вратаря сборной на Евро

Мостовой: Сафонов — один из главных кандидатов на роль основного вратаря сборной на Евро
Футбол / Лига чемпионов 0

Бывший игрок сборной Александр Мостовой прокомментировал ничейный результат матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ренном» и «Краснодаром» (1:1).

«Игра понравилась. «Краснодар» неплохо смотрелся и заслуженно вырвал ничью. Я и перед матчем говорил, что сможем дать отпор — так и получилось.

Матвей Сафонов отлично сыграл — номер один сегодня. Сафонов вообще один из главных кандидатов на место основного голкипера сборной на чемпионате Европы. Почему не главный? Главный — Станислав Саламович (смеётся). Хорошо, что после поражения «Зенита» «Краснодар» смог набрать очко. Иначе у нас был бы очень печальный вечер", — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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