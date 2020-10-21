Мостовой: Сафонов — один из главных кандидатов на роль основного вратаря сборной на Евро

Бывший игрок сборной Александр Мостовой прокомментировал ничейный результат матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ренном» и «Краснодаром» (1:1).



«Игра понравилась. «Краснодар» неплохо смотрелся и заслуженно вырвал ничью. Я и перед матчем говорил, что сможем дать отпор — так и получилось.

Матвей Сафонов отлично сыграл — номер один сегодня. Сафонов вообще один из главных кандидатов на место основного голкипера сборной на чемпионате Европы. Почему не главный? Главный — Станислав Саламович (смеётся). Хорошо, что после поражения «Зенита» «Краснодар» смог набрать очко. Иначе у нас был бы очень печальный вечер", — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.