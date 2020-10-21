Вратарь «Брюгге»: в игре с «Зенитом» доказали, что нас не стоит считать аутсайдером группы

Голкипер «Брюгге» Итан Хорват прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с петербургским «Зенитом» (1:2).



«Очень рад, что смог помочь команде, выручить в нескольких эпизодах. Конечно, было непросто выходить на матч после длительной паузы, после такого количества времени без игровой практики, однако мы все вместе справились. Я очень благодарен партнёрам, которые мне в нескольких эпизодах помогли. Думаю, мы доказали, что не стоит считать „Брюгге“ заведомым аутсайдером группы», — приводит слова Хорвата официальный сайт УЕФА.

В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021 петербургский «Зенит» сыграет с дортмундской «Боруссией», а «Брюгге» примет римский «Лацио».