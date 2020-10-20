«Чувствую опустошение». Круговой — о поражении «Зенита» в матче Лиги чемпионов с «Брюгге»

Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (1:2).



«Чувствую опустошение. Состояние двоякое: потому что дебют — это хорошо, спасибо тренеру за доверие. Но, к сожалению, команда проиграла, поэтому, мне кажется, дебют не удался. Тем более пропустили на последних секундах.



У „Зенита“ не получилось в завершающей стадии. Просто надо было довести до удара — то, что мы не делали в первом тайме. Мы начали это делать после пропущенного мяча. И, к сожалению, не забили больше, а нам забили в конце. Поэтому очень обидно.



Шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов есть всегда. Будем двигаться от встречи к встрече. И в каждом матче будем биться за победу», — приводит слова Кругового официальный сайт «Зенита».

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