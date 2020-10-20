«Чувствую опустошение». Круговой — о поражении «Зенита» в матче Лиги чемпионов с «Брюгге»

Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (1:2).
«Чувствую опустошение. Состояние двоякое: потому что дебют — это хорошо, спасибо тренеру за доверие. Но, к сожалению, команда проиграла, поэтому, мне кажется, дебют не удался. Тем более пропустили на последних секундах.
У „Зенита“ не получилось в завершающей стадии. Просто надо было довести до удара — то, что мы не делали в первом тайме. Мы начали это делать после пропущенного мяча. И, к сожалению, не забили больше, а нам забили в конце. Поэтому очень обидно.
Шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов есть всегда. Будем двигаться от встречи к встрече. И в каждом матче будем биться за победу», — приводит слова Кругового официальный сайт «Зенита».
- 20 октября 2020
-
23:54
-
23:52
-
23:48
-
23:34
-
23:24
-
23:17
-
23:17
-
23:14
-
23:11
-
23:04
-
22:56
-
22:48
-
22:47
-
22:42
-
22:40
-
22:33
-
22:30
-
22:23
-
22:16
-
22:15
-
22:08
-
21:54
-
21:47
-
21:46
-
21:28
-
21:27
-
21:19
-
21:17
-
21:13
-
21:13
-
21:05
-
21:05
-
20:57
-
20:50
-
20:49