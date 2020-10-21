Килиан Мбаппе продлил антирекордную безголевую серию за «ПСЖ» в Лиге чемпионов

21-летний звёздный французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе продлил свою неудачную серию в домашнем матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с английским «Манчестер Юнайтед» (1:2).
Как сообщает Goal в «Твиттере», безголевая серия Килиана Мбаппе в Лиге чемпионов насчитывает уже шесть матчей. Последний раз 21-летний форвард забивал в розыгрыше ЛЧ сезона-2019/2020 в игре 6-го тура групповой стадии с турецким «Галатасараем» (5:1).
В текущем сезоне Килиан Мбаппе принял участие в 5 встречах за «ПСЖ» во всех турнирах, отметившись 4 забитыми мячами и 4 результативными передачами.
Во 2-м туре Лиги чемпионов УЕФА группы H «ПСЖ» сыграет на выезде с турецким «Истанбул Башакшехир», а «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» примет немецкий «РБ Лейпциг».
- 21 октября 2020
-
05:50
-
05:31
-
04:49
-
04:06
-
03:54
-
03:34
-
03:23
-
03:00
-
02:47
-
02:31
-
02:09
-
01:51
-
01:36
-
01:26
-
00:57
-
00:45
-
00:22
-
00:17
-
00:15
-
00:12
- 20 октября 2020
-
23:55
-
23:55
-
23:54
-
23:52
-
23:48
-
23:34
-
23:24
-
23:17
-
23:17
-
23:14
-
23:11
-
23:04
-
22:56
-
22:48
-
22:47