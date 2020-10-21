Килиан Мбаппе продлил антирекордную безголевую серию за «ПСЖ» в Лиге чемпионов

21-летний звёздный французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе продлил свою неудачную серию в домашнем матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с английским «Манчестер Юнайтед» (1:2).

Как сообщает Goal в «Твиттере», безголевая серия Килиана Мбаппе в Лиге чемпионов насчитывает уже шесть матчей. Последний раз 21-летний форвард забивал в розыгрыше ЛЧ сезона-2019/2020 в игре 6-го тура групповой стадии с турецким «Галатасараем» (5:1).

В текущем сезоне Килиан Мбаппе принял участие в 5 встречах за «ПСЖ» во всех турнирах, отметившись 4 забитыми мячами и 4 результативными передачами.

Во 2-м туре Лиги чемпионов УЕФА группы H «ПСЖ» сыграет на выезде с турецким «Истанбул Башакшехир», а «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» примет немецкий «РБ Лейпциг».