Килиан Мбаппе опасается подписывать с «ПСЖ» долгосрочный контракт

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не спешит продлевать контракт с клубом, сообщает Le Parisien.
Действующее соглашение 21-летнего футболиста с парижанами рассчитано до лета 2022 года, и в клубе считают приоритетной задачей продлить пребывание игрока в команде. Проблемой является позиция самого Килиана, который опасается подписывать новый долгосрочный контракт с «ПСЖ», поскольку договор может лишить его возможности покинуть клуб в будущем.
Мбаппе перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Монако». Сперва игрок присоединился к парижанам на правах аренды, однако договор включал обязательный выкуп. Сообщалось, что Килиан суммарно обойдётся своему новому клубу в € 180 млн.
В сборную Франции Мбаппе вызывается с 2017 года. В составе национальной команды он чемпион мира 2018 года.
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