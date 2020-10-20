Килиан Мбаппе опасается подписывать с «ПСЖ» долгосрочный контракт

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не спешит продлевать контракт с клубом, сообщает Le Parisien.



Действующее соглашение 21-летнего футболиста с парижанами рассчитано до лета 2022 года, и в клубе считают приоритетной задачей продлить пребывание игрока в команде. Проблемой является позиция самого Килиана, который опасается подписывать новый долгосрочный контракт с «ПСЖ», поскольку договор может лишить его возможности покинуть клуб в будущем.



Мбаппе перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Монако». Сперва игрок присоединился к парижанам на правах аренды, однако договор включал обязательный выкуп. Сообщалось, что Килиан суммарно обойдётся своему новому клубу в € 180 млн.



В сборную Франции Мбаппе вызывается с 2017 года. В составе национальной команды он чемпион мира 2018 года.

Неймар хочет продлить контракт с «ПСЖ», но недоволен, что клуб ещё не начал переговоры