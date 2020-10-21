Тренер «Ренна»: мы играли против очень хорошего вратаря. Он был лучшим у «Краснодара»

Главный тренер «Ренна» Жюльен Стефан прокомментировал ничью в матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с «Краснодаром» (1:1).
«Игроки, конечно, отдали все силы. У нас было несколько шансов вырвать победу, но не хватило эффективности. Мы также играли против очень хорошего вратаря, который, несомненно, был лучшим игроком матча в стане соперника. Нам удавалось усложнять «Краснодару» жизнь, особенно в конце игры, когда мы изменили игровую систему. На поле появилось больше атакующих игроков. К сожалению, этого было недостаточно, чтобы победить», — цитирует Стефана пресс-служба «Ренна».
21-летний российский вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов признан лучшим игроком гостевой встречи 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с «Ренном» (1:1).
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