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Футбольный агент Сафонов: это неправильно, когда «Рубин» раз за разом «прибивают» судьи

Футбольный агент Сафонов: это неправильно, когда «Рубин» раз за разом «прибивают» судьи
Футбол / РПЛ 0

Известный футбольный агент Алексей Сафонов отреагировал на судейские ошибки в матчах «Рубина».

«Против «Рубина» целенаправленно не судят, а вот за другие команды в играх с казанцами — бывает. Бегич, конечно, полный чудак (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата»), что пошёл в такую обводку, но за руку-то его цепляли. Гол засчитали, а на следующий день точно такой же момент в игре «Динамо» — ЦСКА, а гол «армейцев» отменяют.

«Рубин» правильно делает, что не молчит. Это неправильно, когда тебя раз за разом «прибивают» судьи. Тот же Федун жёстко наехал, и судейство по отношению к «Спартаку» развернулось в другую сторону. Также это говорит о низкой квалификации наших судей и объясняет, почему наших арбитров не зовут судить на чемпионатах мира. У нас в каждом туре чемпионата судейские скандалы, и не только с «Рубином», — цитирует Сафонова телекомпания «Новый Век».

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