Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Реал» — «Шахтёр»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:55

«Реал» — «Шахтёр»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:55
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 21 октября, состоится матч «Реал» – «Шахтёр». Встреча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 19:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Сербии во главе с Срджаном Йовановичем. Помогать ему будут ассистенты Урош Стойкович и Милан Михайлович. Резервный рефери – Новак Симович.

Соперниками «Реала» и «Шахтёра» по группе B в Лиге чемпионов являются миланский «Интер» и мёнхенгладбахская «Боруссия», которые также проведут свой матч сегодня.

Напомним, «Реал» вышел в групповой этап главного еврокубка напрямую, выиграв чемпионат Испании в прошлом сезоне. «Шахтёр» в свою очередь стал чемпионом Украины.

Зинедин Зидан: «Реал» постарается выиграть Лигу чемпионов. У нас большие ожидания
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020