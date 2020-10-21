«Реал» — «Шахтёр»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:55

Сегодня, 21 октября, состоится матч «Реал» – «Шахтёр». Встреча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 19:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров из Сербии во главе с Срджаном Йовановичем. Помогать ему будут ассистенты Урош Стойкович и Милан Михайлович. Резервный рефери – Новак Симович.
Соперниками «Реала» и «Шахтёра» по группе B в Лиге чемпионов являются миланский «Интер» и мёнхенгладбахская «Боруссия», которые также проведут свой матч сегодня.
Напомним, «Реал» вышел в групповой этап главного еврокубка напрямую, выиграв чемпионат Испании в прошлом сезоне. «Шахтёр» в свою очередь стал чемпионом Украины.
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