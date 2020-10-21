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«Реал» — «Шахтёр»: составы команд на матч Лиги чемпионов

«Реал» — «Шахтёр»: составы команд на матч Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Шахтёра» на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдёт на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 19:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Реал»: Куртуа, Менди, Милитао, Варан, Марсело, Модрич, Каземиро, Вальверде, Родриго, Йович, Асенсио.

«Шахтёр»: Трубин, Корниенко, Бондарь, Хочолава, Додо, Майкон, Марлос, Соломон, Маркос Антонио, Тете, Дентиньо.

Соперниками «Реала» и «Шахтёра» по группе B в Лиге чемпионов являются миланский «Интер» и мёнхенгладбахская «Боруссия», которые также проведут свой матч сегодня.

Напомним, «Реал» вышел в групповой этап главного еврокубка напрямую, выиграв чемпионат Испании в прошлом сезоне. «Шахтёр» в свою очередь стал чемпионом Украины.

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