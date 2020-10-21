«Мидтьюлланн» — «Аталанта»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00
Сегодня, 21 октября, состоится матч «Мидтьюлланн» — «Аталанта». Встреча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «МСХ Арена» в Хернинге (Дания). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров из Португалии во главе с Артуром Соареш Диашем. В бригаду войдут ассистенты Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соариш. Резервный рефери – Жоау Педру Пиньейру.
Соперниками «Мидтьюлланна» и «Аталанты» по группе D являются «Ливерпуль» и «Аякс», которые также проведут свой матч сегодня.
Вторую встречу «Аталанта» и «Мидтьюлланн» проведут в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 1 декабря в Бергамо (Италия). Начало встречи — в 23:00 мск.
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