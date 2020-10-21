«Зальцбург» — «Локомотив»: хозяева сравняли счёт

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Ред Булл Зальцбург» принимает «Локомотив». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Ред Булл Арена — Вальс-Зиценхайм» в Зальцбурге (Австрия). К перерыву счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В концовке первого тайма, на 45-й минуте встречи, полузащитник «Ред Булл Зальцбург» Доминик Собослаи забил ответный гол в ворота «Локомотива».
Обслуживает встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Сердаром Гёзюбююком. Помогают ему ассистенты Йост ван Зейлен и Йохан Балдер. Резервный рефери – Бас Нейхейс.
Соперниками «Ред Булл Зальцбург» и «Локомотива» по группе A в Лиге чемпионов являются действующий победитель турнира «Бавария» и «Атлетико», которые также проведут матч сегодня.
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