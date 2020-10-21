Нигматуллин: надеюсь, «Локо» с «Баварией» и «Атлетико» будет не пассажиром, а кондуктором

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал результат матча с «Зальцбургом» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов (2:2).

«Учитывая большое желание и любовь „Зальцбурга“ атаковать, самое логичное было заморозить игру и выставить пять защитников. Наш клуб выставил состав с двумя нападающими, что выглядело легкомысленно. Но как показал результат, вышло всё довольно неплохо. Пропущенные голы были и случайными, но стоит отметить шикарный сейв Гильерме на 93-й минуте. Дебют „Локомотива“ оценю, как удачный.



Перспективы „Локомотива“ могут ещё поменяться. Нельзя опускать руки, результат может быть любой. Пример тому „Шахтёр“, который смог победить в Мадриде. Сегодня меня порадовала смелость „Локомотива“, так можно добиваться результата. Надеюсь, что и с „Баварией“, и с „Атлетико“ это удастся сделать. И „Локомотив“ будет уже не пассажиром, как сказал „Зальцбург“, теперь они это поняли, а кондуктором.



Багаж нашего любимого Юрия Павловича был, но он кончился в конце прошлого сезона. Сейчас нужно понимать, что это команда Николича. Марко формирует состав и выстраивает тактику. Это его заслуженная ничья и первое очко в Лиге чемпионов. Команда, конечно, не избежала ошибок. Например, второй мяч выглядит очень уж по-детски», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.