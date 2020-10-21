«Локомотив» сыграл вничью с «Ред Булл Зальцбург» в матче Лиги чемпионов

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Ред Булл Зальцбург» принимал «Локомотив». Встреча прошла на стадионе «Ред Булл Арена — Вальс-Зиценхайм» в Зальцбурге (Австрия) и завершилась вничью — 2:2.



На 19-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Локомотива» Антонио Эдер. В концовке первого тайма, на 45-й минуте, полузащитник «Ред Булл Зальцбург» Доминик Собослаи забил ответный мяч. Во втором тайме, на 50-й минуте, хавбек Златко Юнузович вывел хозяев вперёд в счёте. Через 25 минут форвард «железнодорожников» Виталий Лисакович сравнял счёт.



«Локомотив» и «Ред Булл Зальцбург» набрали по одному очку и занимают 1-е и 2-е место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов. Соперниками команд по группе являются «Бавария» и «Атлетико».