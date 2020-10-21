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«Локомотив» сыграл вничью с «Ред Булл Зальцбург» в матче Лиги чемпионов

«Локомотив» сыграл вничью с «Ред Булл Зальцбург» в матче Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Ред Булл Зальцбург» принимал «Локомотив». Встреча прошла на стадионе «Ред Булл Арена — Вальс-Зиценхайм» в Зальцбурге (Австрия) и завершилась вничью — 2:2.

На 19-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Локомотива» Антонио Эдер. В концовке первого тайма, на 45-й минуте, полузащитник «Ред Булл Зальцбург» Доминик Собослаи забил ответный мяч. Во втором тайме, на 50-й минуте, хавбек Златко Юнузович вывел хозяев вперёд в счёте. Через 25 минут форвард «железнодорожников» Виталий Лисакович сравнял счёт.

«Локомотив» и «Ред Булл Зальцбург» набрали по одному очку и занимают 1-е и 2-е место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов. Соперниками команд по группе являются «Бавария» и «Атлетико».

Лига чемпионов. Группа A. 1-й тур
21 октября 2020, среда. 19:55 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Окончен
2 : 2
Локомотив М
Москва, Россия
0:1 Эдер – 19'   1:1 Собослаи – 45'   2:1 Юнузович – 50'   2:2 Лисакович – 75'
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