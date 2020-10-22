Сердар Азмун: жаль, что «Зениту» не повезло в матче с «Брюгге»
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал поражение команды в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой бельгийского клуба со счётом 2:1.
«Я всегда ненавидел и ненавижу проигрывать. Мы все работали в этом матче, но жаль, что нам не повезло. Надеюсь, мы наверстаем упущенное в будущих играх», — написал иранский нападающий в своём «инстаграме».
Соперниками «Зенита» и «Брюгге» по группе F являются дортмундская «Боруссия» и римский «Лацио». В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» на выезде сыграет с дортмундской «Боруссией», а «Брюгге» примет «Лацио». Оба матча пройдут 28 октября.
«Зенит» — разочарование. Команде пора развиваться, а она топчется на месте
Как наступает Лига чемпионов, так сразу же появляются вопросы по тренерской работе.
- 22 октября 2020
-
02:39
-
02:25
-
02:07
-
01:48
-
01:34
-
01:21
-
00:55
-
00:46
-
00:35
-
00:27
-
00:17
-
00:01
- 21 октября 2020
-
23:55
-
23:54
-
23:51
-
23:49
-
23:47
-
23:37
-
23:24
-
23:17
-
23:09
-
22:56
-
22:51
-
22:47
-
22:36
-
22:33
-
22:29
-
22:27
-
22:23
-
22:22
-
22:15
-
22:06
-
21:46
-
21:45
-
21:26
Партнерский контент