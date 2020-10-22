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Сердар Азмун: жаль, что «Зениту» не повезло в матче с «Брюгге»

Сердар Азмун: жаль, что «Зениту» не повезло в матче с «Брюгге»
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал поражение команды в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой бельгийского клуба со счётом 2:1.

«Я всегда ненавидел и ненавижу проигрывать. Мы все работали в этом матче, но жаль, что нам не повезло. Надеюсь, мы наверстаем упущенное в будущих играх», — написал иранский нападающий в своём «инстаграме».

Соперниками «Зенита» и «Брюгге» по группе F являются дортмундская «Боруссия» и римский «Лацио». В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» на выезде сыграет с дортмундской «Боруссией», а «Брюгге» примет «Лацио». Оба матча пройдут 28 октября.

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