«Зенит» — разочарование. Команде пора развиваться, а она топчется на месте

Самое грустное во вчерашнем матче «Зенита» – это вовсе не итоговый счёт. Напротив, сейчас очень хочется вообще забыть про результат, попытаться полностью от него абстрагироваться – и оценить непосредственно качество футбола. Одна отдельно взятая игра может закончиться как угодно, в футболе – спорте низкой результативности – влияние случайных событий на её исход велико, зато на более длительной дистанции уровень командной организации, как правило, расставляет всё по местам.

«Зенит» — глупо и смешно. «Краснодар» – мужики. Когда мы фавориты — нам же хуже А Сафонов способен повторить путь Чеха.

Поэтому качество футбола «Зенита» — это как раз то, что выходит сейчас на первый план с точки зрения анализа и сопоставления с соперниками по элитному европейскому турниру. А картина получается ещё более грустной, чем на табло арены в Санкт-Петербурге. У тренерского штаба Сергея Семака был год после предыдущей неудачной Лиги чемпионов, он должен был сделать игру более разнообразной, интересной и гибкой, заготовить новые тактические детали, вывести команду на новый уровень.



Однако к дебютному в новом сезоне испытанию «Зенит» вдруг подошёл совершенно неготовым и несостоятельным. И, что самое печальное, — абсолютно предсказуемым. Обычным.

4-4-2 с ромбом в середине поля не работали более тайма. Семак ничего не менял

У сегодняшнего «Зенита» есть две базовые формации – 4-4-2 с классическим расположением полузащитников и 4-4-2 с ромбом в средней линии. Вторую систему Семак часто выбирает в матчах с прессингующими соперниками. Узкое расположение четвёрки хавбеков и наличие «десятки», которая двигается по всей ширине и имеет возможность подстраиваться под нападающих, позволяет команде насыщать середину и собирать подборы после верховых забросов из глубины и скидок.

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План «Зенита» был абсолютно понятен – мы видели всё это уже множество раз, причём в некоторых случаях команда успешно реализовывала его и выдавала очень солидные выступления. Правда, в рамках РПЛ. «Брюгге» же к системе 4-4-2 с ромбом подготовился отлично и реальных сложностей не испытал. Во-первых, бельгийцы действительно не давали «Зениту» разыгрывать мяч низом, прессинговали вверху по свободным ударам, при передачах назад и на фланги. Во-вторых, они опускали одного дополнительного опорника к тройке защитников при длинных передачах, поэтому никакого преимущества в зоне Дзюбы и Азмуна у сине-бело-голубых при скидках не было. Дриусси в подборах не преуспел.



В первом тайме доля длинных передач у «Зенита» составила гигантские 17 процентов. После перерыва она чуть снизилась (до 14, итоговый показатель – 16). Четвёрка полузащитников оказывала минимальное влияние на розыгрыш мяча на своей половине, разве что Барриос получал передачи в первой стадии атаки. Но даже колумбиец, как правило, быстро возвращал мяч назад, на одного из центральных защитников.



Общая карта передач «Зенита» графически выглядит следующим образом. Игровых связей в центральном треугольнике не наблюдается и близко, и это полностью совпадает с визуальным впечатлением.

По передачам с продвижением мяча не нашлось равных двум центральным защитникам: Ловрен выполнил 14 (14), Ракицкий – 15 (12). Из ближайших преследователей – Караваев и Барриос, но их влияние возросло после перерыва, тогда как в первом тайме единственным способом выхода в атаку стал как раз заброс прямиком от задней линии. Ловрен настрелял 11 длинных передач (10 точных) и 10 передач в финальную треть (9 точных), Ракицкий – 20 длинных (14 точных) и 15 в финальную треть (12 точных). Это аномальные цифры для среднестатистической команды, но для «Зенита» — плюс-минус понятные, вписывающиеся в игровой стиль.

Если бы всё это давало результат, вопросов никаких бы не возникло, но первый тайм с точки зрения остроты сложился катастрофически. «Зенит» нанёс всего два удара по воротам (один в створ) и лишь четыре раза вошёл в чужую штрафную. «Брюгге» спокойно разрушал всю созидательную активность соперника за счёт двух компонентов: 1) первичный прессинг у чужой штрафной; 2) надёжная игра при длинных мячах на своей половине и классная работа на подборах.

В матче, где вроде бы нужно было с первых минут показать свои претензии на победу, не позволить сопернику вкатиться в игру и поймать уверенность, «Зенит» всё сделал наоборот. И это – явная ошибка, произошедшая в том числе по вине Семака. Мы не знаем, каким был его план с точки зрения уровня стартовой агрессии, но он долго не реагировал на происходящее, что очень плохо.

Второй тайм был ничейным. Но веселее не стало бы даже после победы

Несмотря на провал в первом тайме, во втором Семак не изменил ровным счётом ничего. Команда всё так же играла по 4-4-2 с ромбом с теми же самыми исполнителями. Движение впереди началось только после первого пропущенного гола – и оно стало эмоциональной реакцией на происходящее, а не следствием тренерских решений. Кроме того, почти все моменты в большинстве рождались после длинных передач из глубины, борьбы и скидок. А последние минуты команда всё равно провалила. Причём важно заметить, что в РПЛ в компенсированное время мало кто пойдёт дожимать «Зенит», большинство клубов довольствуются ничьей. А «Брюгге» — пошёл и дожал. В «Зените» же плохо отыграли эпизод почти все, в том числе пошедший читать пас на второй темп Ловрен.

Семак абсолютно прав: его команда, если бы реализовала свои шансы, запросто могла бы выиграть этот матч. Но даже после виртуальной победы тренер всё равно должен был бы задать себе несколько вопросов. Считает ли он, что «Зенит» развивается и движется вверх по сравнению с прошлым сезоном? Устраивают ли его основные атакующие принципы? Точно ли станет интереснее, когда восстановится Малком и адаптируется Вендел? Сможет ли он вписать их обоих в действующую структуру, где основной диспетчер из матча в матч – Ракицкий, центральные полузащитники не приучены к конструктивной игре через середину, а Азмун и Дзюба должны играть вместе?



Ни в коем случае не стоит хоронить «Зенит» в этой Лиге чемпионов, время ещё не пришло. Но звонок во вторник прозвучал очень громкий и тревожный. Если ты выступаешь в Лиге чемпионов, то не имеешь права играть всего один тайм из двух. Не имеешь права стоять на месте и не развиваться, несмотря на какие-то там победы внутри своего скромного чемпионата. И не имеешь права так долго реагировать на плохой сценарий.



В материале использованы данные Wyscout.