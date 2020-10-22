Флик: «Бавария» забила четыре замечательных мяча, один был лучше другого

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (4:0).



«Перед нами стояла сложная задача, которую мы уверенно выполнили. Мы хорошо использовали то пространство, что нам предоставляли. Сегодня мы продемонстрировали очень хорошую эффективность. Я очень доволен, в том числе и счётом. Мы забили четыре замечательных мяча, один был лучше другого. Мы наслаждаемся стартом в Лиге чемпионов. Важно победить в первом матче. Мы хотели этого добиться всеми средствами. При игре в обороне мне сегодня понравились действия команды в единоборствах», — цитирует Флика пресс-служба «Баварии».



Мюнхенская «Бавария» набрала 3 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов. Мадридский «Атлетико» (0) — на 4-м месте. Соперниками команд по группе являются московский «Локомотив» и «Ред Булл Зальцбург».

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