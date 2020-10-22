Горецка — о разгроме «Атлетико»: идеальное начало нового розыгрыша Лиги чемпионов
Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (4:0).
«Идеальное начало нового розыгрыша Лиги чемпионов. „Бавария“, вперёд», — написал Горецка на своей странице в «Твиттере».
Мюнхенская «Бавария» набрала 3 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов. Мадридский «Атлетико» (0) — на 4-м месте. Соперниками команд по группе являются московский «Локомотив» и «Ред Булл Зальцбург».
Напомним, мюнхенская «Бавария» — победитель Лиги чемпионов сезона-2019/2020. В финале турнира немецкая команда обыграла «Пари Сен-Жермен» со счётом 1:0. Единственный гол забил форвард «Баварии» Кингсли Коман.
«Бавария» разгромила «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
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