Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

В «Спартаке» отреагировали на информацию о заражении Селихова коронавирусом

В «Спартаке» отреагировали на информацию о заражении Селихова коронавирусом
Футбол / РПЛ 0

В «Спартаке» прокомментировали информацию о выявлении у вратаря Александра Селихова заражения коронавирусом.

«У Селихова поднялась температура. Других симптомов не было. Прошёл два теста и получил отрицательные результаты. У членов семьи они тоже отрицательные», — сообщил глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

Ранее сообщалось, что Селихов прошёл тест на COVID-19 и получил положительный результат.

На прошлой неделе Александр принял участие в первом матче за 18 месяцев, сыграв за «Спартак-2» против «Крыльев Советов» в Футбольной национальной лиге. 26-летний голкипер ранее долгое время восстанавливался после травм ахиллова сухожилия и был вынужден проходить через операции из-за рецидива.

Тедеско — о Селихове: чёрная полоса была тяжёлой. Я очень рад, что Саша вернулся
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020