В «Спартаке» отреагировали на информацию о заражении Селихова коронавирусом

В «Спартаке» прокомментировали информацию о выявлении у вратаря Александра Селихова заражения коронавирусом.
«У Селихова поднялась температура. Других симптомов не было. Прошёл два теста и получил отрицательные результаты. У членов семьи они тоже отрицательные», — сообщил глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.
Ранее сообщалось, что Селихов прошёл тест на COVID-19 и получил положительный результат.
На прошлой неделе Александр принял участие в первом матче за 18 месяцев, сыграв за «Спартак-2» против «Крыльев Советов» в Футбольной национальной лиге. 26-летний голкипер ранее долгое время восстанавливался после травм ахиллова сухожилия и был вынужден проходить через операции из-за рецидива.
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