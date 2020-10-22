Рассказов: Тедеско сказал — с контрактом проблемы, играть в «Спартаке» не буду

Защитник «Спартака» Николай Рассказов, выступающий на правах аренды за тульский «Арсенал», рассказал о переходе в новый клуб.



«Жду матч со «Спартаком» как обычной игры. Уходил из команды не с мыслью отомстить или что-то доказать. Мне нужна игровая практика, «Спартак» родной дом, я прошёл в клубе всё. Буду играть как против команды, против которой приятно играть.



Тедеско прямо сказал – с контрактом у меня проблемы и играть не буду. В таком формате. Но потом я узнал, что проблем с контрактом не было, и истинную причину не узнал. Все говорили разное. Главный тренер сказал, что проблемы с контрактом и играть не будешь, потому что можешь уйти в любой момент, а руководители сказали, что с контрактом всё нормально, но, скорее всего, играть не будешь.



Он сказал, что ты можешь уйти в любой момент. Но я никуда не собирался. Но в любом случае — команда идет в лидерах. Возможно, я не подходил под систему, и пошел в другую команду за практикой. И контракт новый подписал, чтобы остаться.



Это часть футбола, я всего лишь игрок. Не влияю на другие моменты. Я такой же наемный работник, как и остальные. Обиды нет, это просто бизнес. Уходил с четким пониманием, что это аренда, уходил за игровой практикой», — цитирует Рассказова «РБ-Спорт».

Тедеско ответил на заявление агента Рассказова