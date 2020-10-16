Тедеско ответил на заявление агента Рассказова

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал высказывание Валерюса Мижигурскиса, агента защитника красно-белых Николая Рассказова, перешедшего на правах аренды в тульский «Арсенал». По словам представителя футболиста, специалист сказал игроку, что тот больше не сыграет за московский клуб.



«Я не говорил, что Рассказов никогда не будет играть. Я работаю тут уже год, вы знаете меня. Я считаю, что никогда не нужно говорить «никогда». Мне нравится Рассказов, мы всегда говорим с игроками честно. Главный критерий футболиста для нас – его игра. Я рад, что Николай остался в «Спартаке» и ушёл в аренду, чтобы получать практику.



Я понимаю агента, который расстроен тем, что футболист не играет, но я всегда был честен с игроками. Для игрока важно играть, а для агента важно быть прощёным. Я могу его простить», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Агент Рассказова: Тедеско сказал Николаю: «Больше ты в «Спартаке» играть не будешь»