Александр Кокорин заявил, что игрокам «Зенита» запрещали высказываться о нём

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин рассказал об ограничениях, с которыми столкнулись его бывшие партнёры по «Зениту» во время судебного разбирательства по его делу.
«Я знаю, что в «Зените» предупредили сразу, что никто не может высказаться, вообще никто – вплоть до расторжения контракта. Кто-то не хотел лезть. Но всё равно Иванович, капитан команды, ему отдельный респект, он высказался, как считает нужным: «Никто не может мне запретить, если я хочу что-то сказать, пару недель назад мы играли вместе, а сейчас он попал в тяжёлую ситуацию. Почему я не могу высказаться? Я имею своё личное мнение». Я считаю, что это правильно», — сказал Кокорин в ролике на канале PEOPLETALK TV в YouTube.
Кокорин защищал цвета «Зенита» с 2016 по 2020 год. В «Спартак» 29-летний форвард перебрался минувшим летом на правах свободного агента.
- 22 октября 2020
-
15:11
-
15:08
-
14:59
-
14:55
-
14:43
-
14:29
-
14:02
-
13:48
-
13:29
-
13:21
-
13:10
-
13:03
-
12:46
-
12:46
-
12:43
-
12:32
-
12:28
-
12:28
-
12:02
-
11:49
-
11:34
-
11:27
-
10:52
-
10:50
-
10:49
-
10:39
-
10:21
-
09:59
-
09:57
-
09:51
-
09:45
-
09:33
-
09:18
-
08:59
-
08:30