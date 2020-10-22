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Александр Кокорин заявил, что игрокам «Зенита» запрещали высказываться о нём

Александр Кокорин заявил, что игрокам «Зенита» запрещали высказываться о нём
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин рассказал об ограничениях, с которыми столкнулись его бывшие партнёры по «Зениту» во время судебного разбирательства по его делу.

«Я знаю, что в «Зените» предупредили сразу, что никто не может высказаться, вообще никто – вплоть до расторжения контракта. Кто-то не хотел лезть. Но всё равно Иванович, капитан команды, ему отдельный респект, он высказался, как считает нужным: «Никто не может мне запретить, если я хочу что-то сказать, пару недель назад мы играли вместе, а сейчас он попал в тяжёлую ситуацию. Почему я не могу высказаться? Я имею своё личное мнение». Я считаю, что это правильно», — сказал Кокорин в ролике на канале PEOPLETALK TV в YouTube.

Кокорин защищал цвета «Зенита» с 2016 по 2020 год. В «Спартак» 29-летний форвард перебрался минувшим летом на правах свободного агента.

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