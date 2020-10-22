Кокорин — о СИЗО: понял, что нас не выпустят уже. Думал, что если дадут 5 лет — соглашусь

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин рассказал о первых месяцах заключения в СИЗО.



«Первые два месяца были тяжёлыми в плане того, что были непонятки. Почему нам не дают видеться с родными? Почему нас вообще закрыли? Почему следствие такое, ну ужас просто? Почему мы в 70-е упали из 2019-го? Почему у людей-спортсменов, у которых организация, режим, всё выстроено, почему мы попали в такую дыру? Почему люди настолько непрофессионалы: тебе говорят об одном, и ты сидишь и ещё оправдываешься. Ты говоришь, что было так, а они — нет, было так. А для чего суды? Могли бы сразу сказать: получите полтора года, езжайте-отбывайте. Цирк, реально. Ты переживаешь, борешься за это всё, нанимаешь адвокатов. Адвокаты находят все эти экспертизы. Эти люди всё там делают, по губам расшифровывают, показывают, куда удары приходятся. А судья такой типа: «Ребята, ну успокойтесь».



Месяца через четыре я понял, что нас не выпустят уже. Мы уже выбирали, на сколько лет мы будем согласны, сколько лет нам дадут. И, если честно, у нас уже мысли, когда прокуратура зачитывала обвинение… Когда я это слушал, у меня было ощущение, будто я устроил три теракта, я взорвал полстраны, переубивал кучу народа. Я думал, если мне за эти обвинения хотя бы пять лет дадут, я соглашусь. Ну честно, там такой ужас был, что зачитывали.



Когда запросили полтора года, мы выдохнули, потому что там оставалось реально не так много и всё-таки у нас появилась ясность, когда мы выйдем и что до Нового года успеваем попасть домой. Уже камень с плеч упал», — сказал Кокорин в интервью для YouTube канала PEOPLETALK TV.

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