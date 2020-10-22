Мэйсон Гринвуд предупреждён «Манчестер Юнайтед» по поводу своей дисциплины

«Манчестер Юнайтед» недоволен нападающим команды Мэйсоном Гринвудом, сообщает The Guardian.



Клуб вынес 19-летнему англичанину предупреждение из-за его дисциплины в последнее время. Отмечается, что основной проблемой являются постоянные опоздания на тренировки.



Футболист не вошёл в заявку «Юнайтед» уже в двух играх – с «Ньюкаслом» (4:1) в 5-м туре АПЛ и с «ПСЖ» (2:1) в групповом этапе Лиги чемпионов.



На предматчевой пресс-конференции в Париже главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер опроверг то, что отсутствие Гринвуда в составе команды носит дисциплинарный характер, и сослался на микротравму игрока.



Напомним, ранее Гринвуд и полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден были отстранены от сборной Англии. Они нарушили протокол по коронавирусу, пригласив перед гостевой игрой в Лиге наций со сборной Исландии в номер отеля девушек.



Также в интернете появлялись фото Гринвуда, на которых видно, как он вдыхает веселящий газ.

Форварда «Манчестер Юнайтед» Гринвуда уличили в использовании веселящего газа