Мэйсон Гринвуд предупреждён «Манчестер Юнайтед» по поводу своей дисциплины

«Манчестер Юнайтед» недоволен нападающим команды Мэйсоном Гринвудом, сообщает The Guardian.
Клуб вынес 19-летнему англичанину предупреждение из-за его дисциплины в последнее время. Отмечается, что основной проблемой являются постоянные опоздания на тренировки.
Футболист не вошёл в заявку «Юнайтед» уже в двух играх – с «Ньюкаслом» (4:1) в 5-м туре АПЛ и с «ПСЖ» (2:1) в групповом этапе Лиги чемпионов.
На предматчевой пресс-конференции в Париже главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер опроверг то, что отсутствие Гринвуда в составе команды носит дисциплинарный характер, и сослался на микротравму игрока.
Напомним, ранее Гринвуд и полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден были отстранены от сборной Англии. Они нарушили протокол по коронавирусу, пригласив перед гостевой игрой в Лиге наций со сборной Исландии в номер отеля девушек.
Также в интернете появлялись фото Гринвуда, на которых видно, как он вдыхает веселящий газ.
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